Премьер Грузии обвинил НПО в противовластной агитации

Ираклий Кобахидзе заявил, что местные НПО сегодня агитируют против власти. Он подчеркнул, что у этих организаций оскверненная репутация.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил местные неправительственные организации в агитации против партии «Грузинская мечта» в пользу оппозиции.

Он отметил, что именно НПО на прошлых выборах в парламент, которые состоялись в 2020 году, сфальсифицировали результаты параллельного подсчета голосов.

Кобахидзе указал на антиправительственную агитацию и поддержку оппозиции на сайтах НПО. При этом премьер подчеркнул, что организации осквернили свою репутацию.

Выборы в Грузии 2024

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Для наблюдения в страну приедут представители из Евросоюза, ОБСЕ и США.