Вестник Кавказа

Кобахидзе оценил шансы Зурабишвили на переизбрание

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Премьер Грузии не видит шансов у действующего президента Грузии на переизбрание. Он напомнил, что "Грузинскую мечту" поддерживает 60% избирателей.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе рассказал о шансах действующего президента страны Саломе Зурабишвили на переизбрание на пост.

Глава правительства заявил, что у Зурабишвили нет никаких шансов занять должность главы государства во второй раз, так как вся оппозиция набирает на выборах меньше правящей партии.

"Согласно рейтингам нашу партию "Грузинская мечта" поддерживают около 60% избирателей, а вся оппозиция набирает на октябрьских парламентских выборах около 20% голосов избирателей. В этих условиях у Саломе Зурабишвили нет никаких шансов второй раз занять пост президента"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что Зурабишвили стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", а сегодня она перешла в лагерь радикальной оппозиции.

Ранее действующий президент Грузии сообщила о готовности пойти на второй срок с целью "вернуть страну на европейский путь".

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