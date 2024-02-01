Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Премьер Азербайджана поздравил нового коллегу из Казахстана

Премьер Азербайджана поздравил нового коллегу из Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана с назначением. Глава азербайджанского кабмина выразил уверенность в стабильном развитии отношений двух стран, основанных на дружеских связях.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное послание своему казахстанскому коллеге Олжасу Бектенову, в котором поздравил его с назначением на пост главы парламента Казахстана.

Также Али Асадов выразил уверенность, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном будут стабильно развиваться на основании дружественных и братских связей.

Кроме того, в послании глава азербайджанского правительства заявил о том, что Баку готов к активным совместным действиям в целях развития всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества в будущем на благо Азербайджана и Казахстана.

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