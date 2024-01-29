Вестник Кавказа
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Байрамов поздравил главу МИД Казахстана с повторным назначением

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана поздравил казахстанского коллегу с переназначением. Глава МИД Азербайджана позитивно оценил состояние отношений двух стран. 

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, в ходе которого поздравил его с повторным назначением на должность МИД Казахстана и пожелал ему успехов в работе.

Далее оценивая уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, Байрамов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном динамично развивается.

Также стороны обменялись мнениями по различным аспектам отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.

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