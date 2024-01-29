Байрамов поздравил главу МИД Казахстана с повторным назначением

Министр иностранных дел Азербайджана поздравил казахстанского коллегу с переназначением. Глава МИД Азербайджана позитивно оценил состояние отношений двух стран.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, в ходе которого поздравил его с повторным назначением на должность МИД Казахстана и пожелал ему успехов в работе.

Далее оценивая уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, Байрамов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном динамично развивается.

Также стороны обменялись мнениями по различным аспектам отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.