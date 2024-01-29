Вестник Кавказа
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Мишустин поздравил своего нового коллегу из Казахстана с назначением

Мишустин поздравил своего нового коллегу из Казахстана с назначением
© Фото: телеграм-канал правительства России
Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Олжасом Бектеновым. Стороны отметили важность развития отношений двух стран и подтвердили готовность к работе по всем вопросам.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым казахстанским премьером Олжасом Бектеновым, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Мишустин поздравил Бектенова с назначением на должность председателя правительства Республики Казахстан.

В ходе диалога стороны отметили важность развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в ЕАЭС.

Помимо этого, главы правительств двух государств подтвердили готовность к активной совместной деятельности по всем вопросам, который представляют взаимный интерес для Москвы и Астаны.

Новый премьер-министр Казахстана

Напомним, Бектенов сегодня был назначен на пост премьера Казахстана, указ об этом подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Новый глава правительства до этого занимал должности председателя Антикоррупционной службы и руководителя администрации президента Казахстана.

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