Мишустин поздравил своего нового коллегу из Казахстана с назначением

Глава российского правительства Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым казахстанским премьером Олжасом Бектеновым, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.
Мишустин поздравил Бектенова с назначением на должность председателя правительства Республики Казахстан.
В ходе диалога стороны отметили важность развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в ЕАЭС.
Помимо этого, главы правительств двух государств подтвердили готовность к активной совместной деятельности по всем вопросам, который представляют взаимный интерес для Москвы и Астаны.
Новый премьер-министр Казахстана
Напомним, Бектенов сегодня был назначен на пост премьера Казахстана, указ об этом подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Новый глава правительства до этого занимал должности председателя Антикоррупционной службы и руководителя администрации президента Казахстана.