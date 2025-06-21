Предвыборная кампания стартовала в Грузии

Официальная предвыборная кампания началась в Грузии – она стартовала с подписания президентом документа о назначении муниципальных выборов.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили назначил выборы в местные органы власти на 4 октября, соответствующее распоряжение он издал сегодня.

С момента публикации документа отсчитывается начало официальной предвыборной кампании. Она будет продолжаться в течение 60 дней.

Напомним, что на муниципальных выборах жители Грузии будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов власти. Они будут проводиться в 64 городах и районах.

Чтобы попасть в совещательные органы (сакребуло), партии надо набрать минимум 4% голосов избирателей. Мэрам и мажоритарным депутатам надо заручиться поддержкой большинства избирателей.