Вестник Кавказа

Представители России и Турции встретились для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра иностранных дел РФ провел встречу с турецким послом в России. Стороны обсудили конфликт между Израилем и Палестиной и ситуацию вокруг Сирии.

Заместитель главы российской дипломатии Михаил Богданов провел переговоры с турецким послом в Москве Танжу Бильгичем, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Стороны обсудили конфликт между Палестиной и Израилем. Дипломаты обменялись мнениями с упором на необходимость объединить усилия ради урегулирования и недопустимости эскалации.

Помимо этого, они затронули ситуацию вокруг Сирии. Как заявили в МИД, Богданов и Бильгич подтвердили настрой России и Турции на решение данной проблемы, в том числе в рамках Астанинского формата.

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