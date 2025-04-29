Председатели парламентов Грузии и Армении обсудили Южный Кавказ

Во вторник, 2 июня, в Телави состоялась неофициальная встреча председателей парламентов Грузии и Армении Шалвы Папуашвили и Алена Симоняна. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте грузинского парламента.
В ходе беседы спикеры парламентов обсудили развивающееся сотрудничество Тбилиси и Еревана, которое вывело отношения между странами на уровень стратегического партнерства.
Основное внимание было уделено взаимодействию двух парламентов. В частности, стороны выразили готовность продолжать укреплять связи в законодательной сфере.
"На встрече стороны также обсудили геополитические изменения в мире и обстановку на Южном Кавказе. Стороны подтвердили готовность сотрудничать ради мира, стабильности и укрепления доверия на Южном Кавказе. Также была отмечена перспектива освоения южнокавказского транспортного коридора"
– пресс-служба парламента
Кроме того, Папуашвили оценил усилия Армении по углублению диалога с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Грузия поддерживает европейскую перспективу соседней республики и готова поделиться с ней своим опытом в этом вопросе.