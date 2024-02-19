Вестник Кавказа

Предприятие по производству азотных удобрений создадут в Чечне

Предприятие по производству азотных удобрений создадут в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Чечне намерены приступить к строительству завода по производству азотных удобрений. Его разместят в Наурском районе.

В Чечне построят завод по производству азотных удобрений. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики Рамзана Кадырова.

Данный вопрос обсуждался в Москве на встрече руководителя региона с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"В частности, речь шла о строительстве первого завода по производству азотных удобрений в Чеченской Республике, который позволит привлечь в регион большие инвестиционные средства. Данный проект окажет существенный положительный эффект на промышленную отрасль региона и позволит создать около 500 рабочих мест"

– Рамазн Кадыров

Местные СМИ сообщают, что завод появится в Наурском районе. Строительные работы планируется начать в течение 2024 года. Мощность предприятия составит примерно 2 млн тонн карбамида и аммиачной селитры в год.

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