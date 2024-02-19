Предприятие по производству азотных удобрений создадут в Чечне

В Чечне построят завод по производству азотных удобрений. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики Рамзана Кадырова.
Данный вопрос обсуждался в Москве на встрече руководителя региона с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
"В частности, речь шла о строительстве первого завода по производству азотных удобрений в Чеченской Республике, который позволит привлечь в регион большие инвестиционные средства. Данный проект окажет существенный положительный эффект на промышленную отрасль региона и позволит создать около 500 рабочих мест"
– Рамазн Кадыров
Местные СМИ сообщают, что завод появится в Наурском районе. Строительные работы планируется начать в течение 2024 года. Мощность предприятия составит примерно 2 млн тонн карбамида и аммиачной селитры в год.