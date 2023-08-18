Праздники-2024 в России: опубликовано постановление правительства

Опубликовано: 16:38, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как россияне будут отдыхать в 2024 году? Ожидаются длинные, 10-дневные каникулы на Новый год, продолжительными будут и остальные праздники - за исключением 12 июня.

График праздничных выходных дней в России опубликован камбином.

"Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года"

– правительство РФ

Согласно решению кабмина, 6 и 7 января, которые приходятся на выходные, переносятся на 10 мая и 31 декабря. Перед Первомаем рабочая неделя будет длинной, выходной с субботы 27 апреля сдвинут на понедельник 29 апреля. Кроме того, на 30 апреля переносится выходной 2 ноября. Суббота 28 декабря будет рабочей, что позволит начать новогодние каникулы 2025 года уже с 29 декабря.