Новогодние праздники майскими не станут

Опубликовано: 8:57, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российское правительство не поддержало изменения в Трудовом кодексе РФ, которыми предлагалось перенести часть "длинных" новогодних каникул на май на радость огородникам: законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект о длинных выходных в мае за счет сокращения периода новогодних праздничных каникул.

Законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ 5 апреля внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди", а вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков пояснял, что регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные на майские праздники, но не пользуются этой возможностью.

Кабмин в своем отзыве пояснил такое решение тем, что нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей, и в коррекции не нуждаются, передает ТАСС.

"Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере"

- отзыв кабмина

Помимо этого, авторы законопроекта не учли того, что нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом школьных новогодних каникул, и это позволяет провести праздники с детьми в кругу семьи и укрепить родственные связи.

"В то же время в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, и продолжительный отдых в этом месяце может помешать учебному процессу. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект"

- отзыв кабмина