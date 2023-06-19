Длинные майские. Как отдыхаем в 2024 году?

Вскоре Минтруда РФ опубликует официальное постановление о выходных и праздничных днях в следующем году. Завесу тайны приоткрыл министр Антон Котяков на ПМЭФ.
Новогодние каникулы продлятся до 8 января, затем длинные праздничные выходные случатся на 23 февраля и 8 марта - по три дня.
«А на майские будет два периода - на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду»
– глава Минтруда
Обычно когда праздник приходится на середину недели, россияне отдыхают только день. В будущем году в ведомстве придумали систему переносов, благодаря которой на Первомай выходные продлятся четыре дня. Последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной, после чего можно будет устроить мини-отпуск и отдохнуть в воскресенье, понедельник, вторник и, собственно, праздничную среду. Затем случится короткая двухдневная рабочая неделя и два выходных.
На 9 мая будет также четыре выходных, начиная с четверга.
На День России длинных праздников не предполагается - он выпадает на середину недели.
В ноябре выходные в честь праздника будут на день короче - именно этот день приплюсован к первомайским выходным.
Министр добавил в беседе с «Известиями», что в ведомстве «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».