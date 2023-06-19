Длинные майские. Как отдыхаем в 2024 году?

Опубликовано: 11:40, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О праздниках в 2024 году рассказали в Минтруда. Приятным сюрпризом для россиян станут четыре дня отдыха на 1 мая, выпадающее на среду, и последующая двухдневная рабочая неделя.

Вскоре Минтруда РФ опубликует официальное постановление о выходных и праздничных днях в следующем году. Завесу тайны приоткрыл министр Антон Котяков на ПМЭФ.

Новогодние каникулы продлятся до 8 января, затем длинные праздничные выходные случатся на 23 февраля и 8 марта - по три дня.

«А на майские будет два периода - на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду»

– глава Минтруда

Обычно когда праздник приходится на середину недели, россияне отдыхают только день. В будущем году в ведомстве придумали систему переносов, благодаря которой на Первомай выходные продлятся четыре дня. Последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной, после чего можно будет устроить мини-отпуск и отдохнуть в воскресенье, понедельник, вторник и, собственно, праздничную среду. Затем случится короткая двухдневная рабочая неделя и два выходных.

На 9 мая будет также четыре выходных, начиная с четверга.

На День России длинных праздников не предполагается - он выпадает на середину недели.

В ноябре выходные в честь праздника будут на день короче - именно этот день приплюсован к первомайским выходным.

Министр добавил в беседе с «Известиями», что в ведомстве «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».