Право принять финальные матчи УЕФА получил Стамбул

Турецкий мегаполис Стамбул примет два финальных матча Лиги Европы УЕФА в 2026 году и Лиги конференций УЕФА в 2027 году – финалы в 2026 году пройдут на домашней арене "Тюпраш" турецкого клуба "Бешикташ".

Исполнительный совет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проходивший в ирландском Дублине, принял решение предоставить право проведения финальных матчей Лиги Европы УЕФА 2026 года и Лиги конференций УЕФА 2027 года турецкому Стамбулу, сообщил член исполнительного совета УЕФА Сервет Ярдымджы.

Уже решено, что финал Лиги Европы УЕФА 2026 года пройдет на стадионе "Тюпраш", домашней арене именитого турецкого футбольного клуба "Бешикташ". Со стадионом для финала Лиги конференций УЕФА 2027 года исполнительный совет УЕФА пока не определился, передает Trend.

Для спортивной арены Стамбула это не первый финальный турнир УЕФА – в 2019 году на стадионе, еще известном как Vodafone Park, прошел финальный матч Суперкубка УЕФА, где сразились английские клубы "Ливерпуль" и "Челси" – сильнейшим по итогам послематчевых пенальти оказался "Ливерпуль".