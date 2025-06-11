Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля

Правительство Ирана собралось на экстренное заседание, в ходе которого обсудило обстановку в стране и обеспечение ее населения предметами первой необходимости и медикаментами.

Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана.

"В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование"

- пресс-служба президента Ирана

Ранее президент выступил с заявлением по телевидению, отметив, что Иран готовит законный и мощный ответ на ночную ракетную атаку, пишет иранское государственное информационное агентство Fars.

"Иранская нация и официальные лица страны не будут молчать перед лицом этого преступления, а законный и мощный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о своих глупых действиях"

- Масуд Пезешкиан

Сегодняшняя агрессия – это нарушение всех международных обязательств, она была проведена тогда, когда ИРИ приложила все усилия для достижения мира и спокойствия в мире и регионе и доказала свою полную готовность к долгосрочному диалогу и укреплению доверия к миру в направлении мира.

Поэтому Тегеран будет действовать решительно в ответ на агрессию и законную защиту территориальной целостности страны.

Иранский народ переживет это трудное время, как и прошлое, сохранив свое единство, добавил президент Ирана.