Правительство Грузии начнет выдавать гранты НПО

Неправительственные организации смогут получать финансирование от правительства Грузии. Для этого оно хочет создать специальное Агентство по управлению государственными грантами. Инициатива уже передана в парламент.

Правительство Грузии хочет создать Агентство по управлению государственными грантами – структуру, которая будет заниматься финансированием неправительственных организаций за счет госбюджета, говорится в пояснительной записке к проекту.

"Учитывая, что источником финансирования общественных организаций Грузии в основном являются иностранные субъекты, которые произвольно определяют повестку дня деятельности этих организаций, инициативой правительства Грузии является создание юридического лица публичного права, подлежащее государственному контролю"

- пояснительная записка

Агентство поддержит организации, чья деятельность будет соответствовать приоритетам развития Грузии. Для него правительство страны предусмотрело 20 млн лари, которые пойдут как на зарплаты сотрудникам, так и сами гранты. Работниками агентства станут 10 человек.

Законопроект уже инициирован в парламенте Грузии и будет рассмотрен в скором времени.