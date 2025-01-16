Правительство Грузии начнет выдавать гранты НПО

Правительство Грузии хочет создать Агентство по управлению государственными грантами – структуру, которая будет заниматься финансированием неправительственных организаций за счет госбюджета, говорится в пояснительной записке к проекту.
"Учитывая, что источником финансирования общественных организаций Грузии в основном являются иностранные субъекты, которые произвольно определяют повестку дня деятельности этих организаций, инициативой правительства Грузии является создание юридического лица публичного права, подлежащее государственному контролю"
- пояснительная записка
Агентство поддержит организации, чья деятельность будет соответствовать приоритетам развития Грузии. Для него правительство страны предусмотрело 20 млн лари, которые пойдут как на зарплаты сотрудникам, так и сами гранты. Работниками агентства станут 10 человек.
Законопроект уже инициирован в парламенте Грузии и будет рассмотрен в скором времени.