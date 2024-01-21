"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство

"Грузинская мечта" рассчитывает получить достаточно мандатов, чтобы занять большую часть мест в парламенте по итогам выборов этого года.

У "Грузинской мечты" есть все шансы получить парламентское большинство по итогам выборам в этом году. Такое заявление сделал лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.

"Фактически нынешняя конфигурация такова, что мы можем получить конституционное большинство в парламенте"

– Ираклий Кобахидзе

Он также предположил, что основной конкурент "Грузинской мечты" оппозиционная партия Единое Национальное движение сможет заработать меньше 35 мест в парламенте республики.

Кобахидзе дал прогноз, что конкурентное объединение не получит более 15% голосов, остальные оппозиционные силы преодолеют барьер в 5%, но значительных показателей достичь не смогут.

Грузинский парламент насчитывает 150 мандатов. Выборы в него должны состояться до конца октября этого года. Для того чтобы получить место в парламенте республики партиям необходимо преодолеть барьер в 5%.

Зачем "Мечте" конституционное большинство?

Как пояснил член "Экспертного клуба Грузии" Вахтанг Маисая в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", конституционное большинство позволит "Грузинской мечте" полностью владеть ситуацией в парламенте – главном политическом инструменте после преобразований, принятых в 2020 году.

"Потому что, по новой Конституции, именно парламент является главным инструментом, а не президент и исполнительная власть. То есть вся власть переходит фактически законодательной ветви, и Грузия становится уже парламентской республикой. Так что в этом контексте, естественно, для правящей партии важно получить конституционное большинство", – обратил внимание эксперт.

Маисая напомнил, что "Мечта" не сумела даже провести процедуру импичмента президента, когда Саломе Зурабишвили фактически откололась от той группы, от которой она была избрана в свое время. "Самое интересное, что у них появились большие проблемы и по другим направлениям. Так что в этом контексте получение конституционного большинства будет гарантией, что правящая партия еще сможет продержаться у власти примерно 4-5 лет и еще далее до 2030 года", – констатировал он.

Окончательные прогнозы делать рано

Член "Экспертного клуба" Грузии также объяснил, что предвыборный расклад сил еще не до конца ясен, и в целом ситуация находится в процессе становления. "Сейчас процесс развивается, бурлит, так что еще не ясно, какие шансы у оппозиции и у правящей партии. Правящая партия довольно уверенно побеждает по итогам нынешней ситуации, которая складывается на данном этапе. Она, естественно, преодолеет 5-процентный барьер, она войдет в большинство, но насколько войдет в конституционном большинстве – это уже вопрос риторический", – заявил он.

"Пока что вопрос состоит в том, насколько "Грузинская мечта" войдет в парламент как единая политическая партия или от нее будут отделяться другие политические силы. Например, одной из таких политических сил является "Сила народа", которая фактически отделилась от правящей партии, и она самостоятельно собирается пойти на выборы. Это, естественно, оттянет голоса правящей партии. Внутри правящей партии тоже есть внутриклановые, внутрикоалиционные распри. Это была одна из причин, почему возвратился назад в политику и стал почетным председателем партии Бидзина Иванишвили. Так что, насколько эти распри и внутренняя борьба еще более усилятся или уменьшатся, это будет видно уже к маю или июню, когда пойдет уже настоящая предвыборная борьба, ее главная фаза", – заключил Вахтанг Маисая.