"Грузинская мечта" намерена сохранить поддержку общества – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" должна сохранить поддержку избирателей. Перед выборами партия приложит усилия для развития Грузии.

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе рассказал о планах правящей партии перед парламентскими выборами в стране.

Он отметил, что "Мечта" намерена сохранить высокую поддержку общества и увеличить ее перед выборами. Кобахидзе напомнил, что последние социологические опросы говорят о поддержке избирателей.

"В последний год не было ни одного социологического опроса, в котором у нас не было больше 55%. Наша задача – сохранить и увеличить поддержку, которая есть в обществе"

- Ираклий Кобахидзе

Председатель партии заявил, что "Мечта" перед парламентскими выборами предпримет еще больше усилий для развития Грузии. По его словам, этому будет посвященався предвыборная программа.

Парламентские выборы в Грузии

Выборы в грузинский парламент запланированы на 26 октября 2024 года. Правящая партия является главным фаворитом, это показывают опросы общественного мнения.

Выборы в этом году станут первыми, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламенте окажутся те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.