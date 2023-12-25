"Грузинская мечта" намерена сохранить поддержку общества – Кобахидзе

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе рассказал о планах правящей партии перед парламентскими выборами в стране.
Он отметил, что "Мечта" намерена сохранить высокую поддержку общества и увеличить ее перед выборами. Кобахидзе напомнил, что последние социологические опросы говорят о поддержке избирателей.
"В последний год не было ни одного социологического опроса, в котором у нас не было больше 55%. Наша задача – сохранить и увеличить поддержку, которая есть в обществе"
- Ираклий Кобахидзе
Председатель партии заявил, что "Мечта" перед парламентскими выборами предпримет еще больше усилий для развития Грузии. По его словам, этому будет посвященався предвыборная программа.
Парламентские выборы в Грузии
Выборы в грузинский парламент запланированы на 26 октября 2024 года. Правящая партия является главным фаворитом, это показывают опросы общественного мнения.
Выборы в этом году станут первыми, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламенте окажутся те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.