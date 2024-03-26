Вестник Кавказа

Прятавшийся 30 лет от преследования житель Грозного замечен в Ингушетии

Прятавшийся 30 лет от преследования житель Грозного замечен в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии поймали жителя Чечни, который находился 30 лет в розыске. Его обвиняли в хищении денежных средств. Мужчину после задержания поймали полиции Дагестана.

В Назрани пойман житель Чечни, который 30 лет прятался от преследования, его обвиняли в хищении крупной суммы денежных средств, сообщает пресс-служба МВД РФ по Ингушетии.

В 1992 году в Хасавюртовском коммерческом банке малое предприятие открыло ссудный кредитный счет на 30 млн рублей. Однако более 22 млн рублей были сняты со счета компании и использовались вопреки условиям кредитного договора.

Уголовное дело было возбуждено по статье 93-1 УК РСФСР. Однако мужчина скрылся, и был объявлен в розыск.

Отмечается, ингушские правоохранители после поимки беглеца передали мужчину дагестанской полиции.

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