Прямые рейсы Россия - Грузия может запустить Georgian Airways

Опубликовано: 15:46, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ключевая грузинская авиакомпания Georgian Airways не исключает возможности начать выполнять рейсы между Россией и Грузией после отмены Москвой запрета на прямое авиасообщение. Об этой возможности рассказал ее основатель.

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways может принять решение о запуске полетов в Россию, такой возможности не исключил ее основатель Тамаз Гаиашвили.

В данный момент более полной информации он предоставить не смог, пояснив, что на сегодняшний день Georgian Airways намерена начать летать по европейским направлениям, таким как Италия, Германия и Кипр.

"Это (российское) направление всегда было прибыльным и, наверное, в будущем будет таким же"

— Тамаз Гаиашвили

Основатель авиакомпании напомнил, что в РФ проживает очень много людей с грузинскими корнями. В то же время, он уточнил, что оценить, насколько выгодными будут рейсы Россия – Грузия, можно лишь после того, как они начнут совершаться.

В целом, отметил Гаиашвили, для запуска прямых рейсов потребуется серьезная подготовительная работа.