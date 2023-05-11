Прямые рейсы Россия - Грузия может запустить Georgian Airways

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways может принять решение о запуске полетов в Россию, такой возможности не исключил ее основатель Тамаз Гаиашвили.
В данный момент более полной информации он предоставить не смог, пояснив, что на сегодняшний день Georgian Airways намерена начать летать по европейским направлениям, таким как Италия, Германия и Кипр.
"Это (российское) направление всегда было прибыльным и, наверное, в будущем будет таким же"
— Тамаз Гаиашвили
Основатель авиакомпании напомнил, что в РФ проживает очень много людей с грузинскими корнями. В то же время, он уточнил, что оценить, насколько выгодными будут рейсы Россия – Грузия, можно лишь после того, как они начнут совершаться.
В целом, отметил Гаиашвили, для запуска прямых рейсов потребуется серьезная подготовительная работа.