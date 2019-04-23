Пожарные устранили возгорание частного дома в Нарткале

Пожар в частном доме произошел в Нарткале. Огонь был ликвидирован, один человек получил незначительные ранения.
В Нарткале КБР ликвидировали возгорание в частном доме. Огонь охватил помещения площадью 250 "квадратов".
Несмотря на усилия пожарных, пламя распространилось стремительно и полностью сожгло частный дом.
В мероприятиях по ликвидации огня участвовали 20 человек, также было задействовано 4 единицы техники.
В ходе пожара пострадала несовершеннолетняя, которая получила незначительный ущерб здоровью. Помощь медиков не потребовалась.