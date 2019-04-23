Вестник Кавказа

Пожарные устранили возгорание частного дома в Нарткале

Пожарные устранили возгорание частного дома в Нарткале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в частном доме произошел в Нарткале. Огонь был ликвидирован, один человек получил незначительные ранения.

В Нарткале КБР ликвидировали возгорание в частном доме. Огонь охватил помещения площадью 250 "квадратов". 

Несмотря на усилия пожарных, пламя распространилось стремительно и полностью сожгло частный дом. 

В мероприятиях по ликвидации огня участвовали 20 человек, также было задействовано 4 единицы техники. 

В ходе пожара пострадала несовершеннолетняя, которая получила незначительный ущерб здоровью. Помощь медиков не потребовалась.

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