Вестник Кавказа

Пожар в торговом центре в Зеленокумске ликвидирован

Пожар в торговом центре в Зеленокумске
© Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Огнеборцы потушили пожар в зеленокумском ТЦ, вспыхнувший сегодня утром. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные полностью справились с возгоранием, произошедшем в торговом центре в Зеленокумске. Об этом сказано в сообщении, размещенном 9 сентября в Telegram-канале управления МЧС России по Ставропольскому краю.

В какой-то момент огонь охватил 1,5 тыс квадратных метров.

"В 14.11 пожар в торговом центре города Зеленокумска полностью ликвидирован на площади 1090 квадратных метров"

– пресс-служба управления

В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Ранее сообщалось, что спасатели сумели локализовать пожар на площади 1,5 тыс квадратных метров.

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