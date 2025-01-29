Пожар в Стамбуле полностью уничтожил здание ресторана

Из-за пожара в центре Стамбула в Турции полностью сгорело четырехэтажное здание с рестораном. Точные причины происшествия еще неизвестны.
В центральной части Стамбула в Турции произошел крупный пожар в здании, где находился ресторан, сообщили местные СМИ.
Сейчас пламя полностью потушено. В результате происшествия четырехэтажное здание полностью сгорело, также нанесен ущерб соседним постройкам.
По предварительным данным, никто не пострадал. Точные причины возникновения огня еще предстоит выяснить специалистам.