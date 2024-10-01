Вестник Кавказа

Пожар в отеле в Анталье: российские туристы продолжают отдых

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Российских туристов расселили из сгоревшего в Анталье отеля в другие места размещения. Пострадавших при пожаре нет, россияне продолжают отдых.

Граждане РФ не пострадали при пожаре в отеле в Бельдиби в Турции, они продолжают отдых в других гостиничных комплексах, поделились в АТОР.

В провинции Анталья горел пятизвездочный отель Imperial Sunland Resort, популярный у россиян. Здание серьезно пострадало, отдыхающие были эвакуированы. Туристы не пострадали при ЧП и были размещены для продолжения отдыха в другие отели.

"Гостей отеля Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби переселили в другие гостиницы. О пострадавших туристах ни один из опрошенных туроператоров не сообщил"

– АТОР

Известно, что 62 российских туриста продолжают отдых в Кемере в отеле Ma Biche, перевозку обеспечил оператор PEGAS Touristik.

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