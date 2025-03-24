Пожар в Крыму спровоцировал массовую автоаварию

В Сакском районе Крыма произошло массовое ДТП с восемью автомобилями, причиной которого стал крупный ландшафтный пожар, снизивший видимость на автотрассе до минимума – на месте аварии работают спасатели и техника.

Сегодня днем в Сакском районе Крыма на автотрассе Симферополь – Саки произошла крупная автоавария, которую спровоцировал ландшафтный пожар, охвативший площадь в 40 га, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

"Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали"

- МВД Крыма

Трассу пришлось перекрыть, автомобили направляются в объезд места аварии, передает РИА Новости.

Движение на участке автодороги было ограничено, поскольку видимость на ней из-за дыма упала до критического минимума, однако тем не менее на ней оказалось довольно много машин, в том числе и туристов, прибывших на отдых на своем личном транспорте – сейчас их растаскивают 71 специалист и 15 единиц техники.