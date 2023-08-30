Пожар в Геленджике успешно локализовали

Природный пожар в Геленджике удалось локализовать. Предстоят работы по полной ликвидации возгорания.
Крупный пожар в лесах Геленджика локализован этим вечером, такой информацией поделились в МЧС России.
Власти Краснодарского края подтвердили локализацию возгорания.
«В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации. Спасибо всем пожарным и спасателям за оперативную и слаженную работу»
– глава региона Вениамин Кондратьев
На месте продолжают работать 200 человек и спецтехника, в том числе авиация. Напомним, площадь возгорания на фоне сильного ветра менее чем за сутки достигла 118 га.