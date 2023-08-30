Пожар в Геленджике успешно локализовали

Опубликовано: 19:15, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природный пожар в Геленджике удалось локализовать. Предстоят работы по полной ликвидации возгорания.

Крупный пожар в лесах Геленджика локализован этим вечером, такой информацией поделились в МЧС России.

Власти Краснодарского края подтвердили локализацию возгорания.

«В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации. Спасибо всем пожарным и спасателям за оперативную и слаженную работу»

– глава региона Вениамин Кондратьев

На месте продолжают работать 200 человек и спецтехника, в том числе авиация. Напомним, площадь возгорания на фоне сильного ветра менее чем за сутки достигла 118 га.