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Пожар в Геленджике успешно локализовали

Пожар в Геленджике успешно локализовали
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Природный пожар в Геленджике удалось локализовать. Предстоят работы по полной ликвидации возгорания.

Крупный пожар в лесах Геленджика локализован этим вечером, такой информацией поделились в МЧС России.

Власти Краснодарского края подтвердили локализацию возгорания.

«В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации. Спасибо всем пожарным и спасателям за оперативную и слаженную работу»

– глава региона Вениамин Кондратьев

На месте продолжают работать 200 человек и спецтехника, в том числе авиация. Напомним, площадь возгорания на фоне сильного ветра менее чем за сутки достигла 118 га.

Пожар в Геленджике: что известно сейчас?

Пожар в Геленджике: что известно сейчас?

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