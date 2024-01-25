Пожар в буйнакском ЦУМе локализован

Пламя охватило ЦУМ в Буйнакске, площадь возгорания выросло до 1,2 тыс кв.м. Однако пожар был локализован на площади 2 тыс кв м. Изначально площадь составляла 500 кв м.
Возгорание, которое вспыхнуло сегодня в ЦУМе в Буйнакске, локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану.
Ранее в ведомстве рассказали, что огонь охватил 500 кв м, однако позже площадь заметно выросла - до 1,2 тыс кв м. По информации ведомства, загорелась крыша здания.
"В 11:15 пожар локализован на площади 2 тыс кв м"
- МЧС РФ по Дагестану
Из горящего здания было эвакуировано 27 человек. На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.
Спасатели утверждают, что работы по ликвидации огня осложнялись отсутствием гидранта рядом с местом происшествия.