Вестник Кавказа

Пожар произошел возле посольства США в Ереване

Пожар произошел возле посольства США в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возле посольства США в Ереване сгорел участок, покрытый растительностью. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 12 марта около посольства Соединенных Штатов в Ереване произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло около 19:00 по местному времени (18:00 мск) на территории, которая прилегает к проспекту Исакова, передает News.am.

В результате пожара сгорел покрытый растительностью участок, пострадавших нет.

Очевидцы произошедшего отмечают, что огонь был весьма сильным, его было видно с нескольких сотен метров. Причины пожара пока не установлены.

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