Пожар произошел возле посольства США в Ереване

Возле посольства США в Ереване сгорел участок, покрытый растительностью. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 12 марта около посольства Соединенных Штатов в Ереване произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло около 19:00 по местному времени (18:00 мск) на территории, которая прилегает к проспекту Исакова, передает News.am.

В результате пожара сгорел покрытый растительностью участок, пострадавших нет.

Очевидцы произошедшего отмечают, что огонь был весьма сильным, его было видно с нескольких сотен метров. Причины пожара пока не установлены.