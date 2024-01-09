Поток россиян в Грузию вырос на 27%

Россияне стали чаще ездить в Грузию в 2023 году. Число въездов выросло на 27% за год, но число выездов оказалось еще больше.

В 2023 году россияне совершил 1,85 млн визитов в Грузию - это на 27,1% больше, чем годом ранее, информирует министерство внутренних дел Грузии.

При этом, согласно статистике, выехало из Грузии в 2023 году больше российских граждан, чем въехало. Разница составила около 30 тыс человек. Также больше автомобилей с российскими госномерами выехало из страны, чем въехало - на 440 тыс.

В целом иностранный турпоток в Грузию вырос на 29% за прошлый год.

Отметим, что в 2022 году в Грузии побывали менее 1,5 млн россиян. В 2023 году турпоток вырос благодаря открытию прямого сообщения между странами.