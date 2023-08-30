Пострадавшие в Шови получат психологическую помощь

Опубликовано: 17:27, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МВД Грузии

Грузинские психологи и психиатры окажут помощь пострадавшим во время схода оползня в Шови. Им также компенсируют затраты на лекарства.

В Грузии окажут высококвалифицированную психологическую помощь пострадавшим и членам семей жертв оползня, сошедшего в Шови в начале текущего месяца. Об этом сказано в проекте постановления правительства страны, рассмотренном Кабмином на последнем заседании.

Ожидается, что Минздрав предложит гражданам консультации психологов, психиатров, а также психотерапевтические курсы. Пострадавшим и членам семей жертв оползня также возместят расходы на лекарства, которые им выпишут эти специалисты.

Трагедия Шови

Почти месяц назад, 3 августа, на высокогорном курорте сошел оползень, жертвами которого стали десятки человек. На данный момент найдены тела 31 гражданина, еще 2 числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.