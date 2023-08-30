Пострадавшие в Шови получат психологическую помощь

Грузинские психологи и психиатры окажут помощь пострадавшим во время схода оползня в Шови. Им также компенсируют затраты на лекарства.
В Грузии окажут высококвалифицированную психологическую помощь пострадавшим и членам семей жертв оползня, сошедшего в Шови в начале текущего месяца. Об этом сказано в проекте постановления правительства страны, рассмотренном Кабмином на последнем заседании.
Ожидается, что Минздрав предложит гражданам консультации психологов, психиатров, а также психотерапевтические курсы. Пострадавшим и членам семей жертв оползня также возместят расходы на лекарства, которые им выпишут эти специалисты.
Трагедия Шови
Почти месяц назад, 3 августа, на высокогорном курорте сошел оползень, жертвами которого стали десятки человек. На данный момент найдены тела 31 гражданина, еще 2 числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.