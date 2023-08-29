Оползень в Грузии убил еще одного человека

Опубликовано: 13:48, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На счету оползня в Шови, который произошел 3 августа в Грузии, еще одна жертва. Во время спасательных работ погиб грузинский нацгвардеец.

Трагедия произошла сегодня на месте, где почти месяц назад сошел смертоносный оползень. О ней рассказали в Минобороны Грузии.

Напомним, что жертвами природного катаклизма в Шови стал 31 человек. Тела двух погибших еще не найдены, так что поисковая операция продолжается.

Один из ее участников, старший инструктор Нацгвардии, мужчина 1973 г.р., умер во время спасательных работ. Предварительно установлена причина смерти – это сердечный приступ.

Минобороны Грузии выразило соболезнования родным и близким, а также сослуживцам скончавшегося.