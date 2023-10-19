Поставки грузинского вина в Россию резко увеличились

Опубликовано: 12:30, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Россия нарастила поставки грузинского вина по итогам 9 месяцев этого года. Они выросли на 8,5%. Общая сумма поставок винной продукции составила $129 млн.

С января по сентябрь Россия увеличила импорт грузинского вина на 8,5%, приводит данные Национальная служба статистики Грузии.

В ведомстве отметили, что уровень поставок алкогольной продукции с начала текущего года составил почти 48 тыс т, а общая сумма – $129 млн.

Стоит отметить, что аналогичный период 2022 года отметился тем, что виноделы из Грузии поставили в Россию более 44 тыс т винной продукции на $109,3 млн.

В службе статистики ранее заявляли об увеличении объема поставок вина в Россию с января по август на 22,7%. К концу лета показатель составил 41,3 тыс т – $112,1 млн. В прошлом году Россия получила 33,6 тыс т грузинского вина на $90 млн.