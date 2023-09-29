Грузия будет наращивать экспорт в Азербайджан

Грузия заинтересована в увеличении экспорта в Азербайджан, сообщил сегодня в Тбилиси на встрече с азербайджанским коллегой Микаилом Джаббаровым министр экономики Грузии Леван Давиташвили, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
"Экспортный потенциал велик, и Грузия заинтересована в увеличении экспорта в Азербайджан сельскохозяйственной продукции, продовольствия, азотных удобрений, цемента и так далее"
- Леван Давиташвили
Министр подчеркнул: Азербайджан в последние годы входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии, а в минувшем году оказался на второй позиции, что указывает на интенсивное укрепление экономических связей.
Также участники встречи отметили, что обе страны успешно реализуют экономические, энергетические и транспортные проекты мирового и регионального масштаба, обратив внимание на сотрудничество в сфере инвестиций. У Грузии большие планы в сфере туризма, энергетики, сельского хозяйства, информационных технологий, и стран открыта для инвесторов.
Особое внимание главы экономических ведомств двух стран уделили проектам в транспортной сфере, подчеркнув заинтересованность в развитии среднего коридора, проходящего через Грузию и Азербайджан, и привлечении к нему новых транзитных грузов.
Стороны также обсудили текущую ситуацию на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и возможность запуска по ней дополнительных рейсов между Грузией и Азербайджаном.
Также глава экономического ведомства Азербайджана встретился с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил с ним стратегические отношения между странами и перспективы дальнейшего сотрудничества.