Поставки газа из Турции в Молдавию стартуют 1 октября

Газ из Турции пойдет в Молдавию и Румынию с октября. Общий суточный объем экспорта в эти страны может составить 6 млн кубометров газа.
Турция в ближайшее воскресенье начнет поставлять "голубое топливо" в Молдавию, тогда же экспорт начнется в Румынию.
"С 1 октября Турция будет экспортировать в Молдову 2 миллиона кубометров природного газа в сутки"
– телеканал Haberturk
Поставки газа в Румынию будут вдвое больше - до 4 млн куб м газа ежесуточно.
Страны Европы проявляют интерес к газу из Турции на фоне сокращения поставок российского газа.