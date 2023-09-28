Поставки газа из Турции в Молдавию стартуют 1 октября

Опубликовано: 20:06, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газ из Турции пойдет в Молдавию и Румынию с октября. Общий суточный объем экспорта в эти страны может составить 6 млн кубометров газа.

Турция в ближайшее воскресенье начнет поставлять "голубое топливо" в Молдавию, тогда же экспорт начнется в Румынию.

"С 1 октября Турция будет экспортировать в Молдову 2 миллиона кубометров природного газа в сутки"

– телеканал Haberturk

Поставки газа в Румынию будут вдвое больше - до 4 млн куб м газа ежесуточно.

Страны Европы проявляют интерес к газу из Турции на фоне сокращения поставок российского газа.