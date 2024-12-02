Вестник Кавказа

Посольство РФ в Сирии работает в штатном режиме

Посольство РФ в Сирии работает в штатном режиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С работниками посольства России в Дамаске все в порядке. Ранее сирийскую столицу захватили боевики.

Работники посольства РФ в Сирии находятся в безопасности после захвата Дамаска боевиками, рассказали в диппредставительстве.

Подробностей собеседник не сообщил, передали в издании ТАСС.

«С нами все в порядке»

- посольство России в Сирии

Ранее посольство призвало всех россиян покинуть территорию Сирии из соображений безопасности.

Напомним, что сегодня стало известно о захвате столицы Сирии оппозицией. Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли отметил, что с боевиками начались переговоры об устройстве государственных институтов.

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