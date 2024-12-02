Посольство РФ в Сирии работает в штатном режиме

С работниками посольства России в Дамаске все в порядке. Ранее сирийскую столицу захватили боевики.
Работники посольства РФ в Сирии находятся в безопасности после захвата Дамаска боевиками, рассказали в диппредставительстве.
Подробностей собеседник не сообщил, передали в издании ТАСС.
«С нами все в порядке»
- посольство России в Сирии
Ранее посольство призвало всех россиян покинуть территорию Сирии из соображений безопасности.
Напомним, что сегодня стало известно о захвате столицы Сирии оппозицией. Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли отметил, что с боевиками начались переговоры об устройстве государственных институтов.