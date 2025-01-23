Посольство РФ в Дамаске работает в штатном режиме

Дипломатическая миссия России в Сирии продолжает работать в штатном режиме.
Российское диппредставительство не пострадало в ходе ударов по столице Сирии со стороны армии Израиля, посольство работает в обычном режиме.
"Российское посольство функционирует штатно"
– посольство РФ в Сирии
Также там добавили, что не располагают информацией о пострадавших россиянах, передает РИА Новости.
Отметим, что израильская армия нанесла удары по Дамаску в среду. Ракеты упали в районе генштаба ВС Сирии, а также президентского дворца. Согласно данным Минздрава страны, погибли 3 человека, более 30 получили ранения.