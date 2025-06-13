Посольство Израиля в РФ пока не оказывает консульские услуги

Израильское посольство в России на данный момент приостановило оказание консульских услуг, но рассчитывает на скорое их возобновление.

Оказание консульских услуг пока приостановлено в посольстве Израиля в Москве, рассказала глава дипмиссии Симона Гальперин.

По ее словам, сегодня, а также завтра, визиты не принимаются, консульский отдел посетителей не принимает.

В то же время, пояснила дипломат, возможность открытия будет рассматриваться ежедневно.

"И я надеюсь, что достаточно скоро мы сможем возобновить и консульские услуги"

– Гальперин

Напомним, что посольство России в Израиле, как ранее рассказал посол Анатолий Викторов, сейчас действует в усиленном режиме: рабочий день у его сотрудников удлинился, все отделы диппредставительства ведут контакты с местными властями.