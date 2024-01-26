Вестник Кавказа

Посол в Армении: Франция первой из НАТО поставляет оружие стране ОДКБ

Франция стала первой страной-участницей НАТО, которая осуществляет поставки вооружения государству-члену ОДКБ, рассказал армянским СМИ французский посол в Ереване. По словам Оливье Декотиньи, военное сотрудничество ведется и по другим направлениям.

Французский посол в Армении прокомментировал поставки вооружения Парижем Еревану. Соответствующее заявление Оливье Декотиньи сделал в интервью ОТА.

Дипломат пояснил, что Франция оказалась первой из стран Североатлантического альянса, кто снабжает оружием государство ОДКБ.

Он добавил, что, помимо поставок вооружения, французская сторона также занимается переквалификацией армянских военных, инструкторы из Франции помогают вести обучение представителей ВС Армении.

Декотиньи также высказался по поводу реакции Азербайджана на французское оружие для Армении. Он подтвердил, что опасения Баку оправданны – привозимое в Армению оружие, действительно, имеет боевое предназначение.

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