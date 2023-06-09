Посол: условий для продления зерновой сделки нет

Опубликовано: 13:50, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ни одно из условий РФ в рамках зерновой сделки не было выполнено. Предпосылок для продления зерновой инициативы нет, заявил посол.

Ожидать продления стамбульской инициативы бессмысленно, до сих пор условия России - ни одно из них - не были выполнены, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

"Как вы знаете, это была сделка, которая предусматривала не только экспорт украинского зерна, но и снятие препятствий для экспорта российских продовольственных товаров и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок и сервисного обслуживания сельхозтехники, запчастей, перезапуск аммиакопровода Тольятти - Одесса и другие меры. Ни один из этих пунктов не был выполнен"

– посол России

В беседе с турецким агентством Ekonomim Ерхов отметил, что Москва пошла на участие в стамбульской сделке, проявив добрую волю, но резона продолжать действие инициативы, работающей односторонне, нет.

"Мы продолжаем консультации с ООН... Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится"

– посол России