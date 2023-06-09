Посол: условий для продления зерновой сделки нет

Ожидать продления стамбульской инициативы бессмысленно, до сих пор условия России - ни одно из них - не были выполнены, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.
"Как вы знаете, это была сделка, которая предусматривала не только экспорт украинского зерна, но и снятие препятствий для экспорта российских продовольственных товаров и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок и сервисного обслуживания сельхозтехники, запчастей, перезапуск аммиакопровода Тольятти - Одесса и другие меры. Ни один из этих пунктов не был выполнен"
– посол России
В беседе с турецким агентством Ekonomim Ерхов отметил, что Москва пошла на участие в стамбульской сделке, проявив добрую волю, но резона продолжать действие инициативы, работающей односторонне, нет.
"Мы продолжаем консультации с ООН... Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится"
– посол России