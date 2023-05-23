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Посол Турции вызван в МИД Германии из-за критики судебной системы

Посол Турции вызван в МИД Германии из-за критики судебной системы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Германии вызвал во вторник турецкого посла. Ранее правительство Турции раскритиковало судебную систему ФРГ.

Турецкого посла пригласили сегодня в МИД Германии после того, как правительство республики раскритиковало судебную систему ФРГ. Об этом сказано в заявлении, размещенном 23 мая на страницах немецкого ведомства в соцсетях.

В МИД подчеркнули, что дипломат был проинформирован о том, что Германия полностью отвергает обвинения Турции в отношении судебной системы, а также свободы слова и прессы.

Неделю назад посол Германии был вызван в МИД Турции в связи с тем, что во Франкфурте-на-Майне задержали турецких журналистов. В свою очередь, информагентство DPA сообщило, что в квартирах сотрудников СМИ провели обыски, но ни один из них не был задержан. В Германии отмечают, что журналисты сообщали о местах проживания критиков действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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