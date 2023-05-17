Германия отказала Турции в открытии избирательных участков

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что руководство Германии отказало ЦИК Турции открыть дополнительные участки для голосования в рамках всеобщих выборов в республике в девяти регионах.
Он отметил, что турецкий ЦИК имеет право устанавливать урны для голосования в городах других стран, где проживают турецкие граждане, но нет турецких представительств.
"В ряде стран мы это сделали. В США открыли еще два участка, в Австрии, Нидерландах, Франции. В Германии же в девяти регионах, где проживает большое число наших граждан, не позволили организовать избиркомы"
- Мевлют Чавушоглу
По словам главы МИД Турции, германские власти специально запретили устанавливать дополнительные урны, поскольку в девяти регионах, где было отказано турецкому ЦИК, большая часть граждан республики отдает предпочтение Эрдогану. Министр заявил, что в МИД Германии никак не комментируют данный инцидент, хотя Анкара намеревалась обсудить этот вопрос.
Также Чавушоглу сообщил, что руководство Германии продолжают делать все, чтобы не допустить голосование по второму туру в своих регионах.