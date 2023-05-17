Эрдоган и Кылычдароглу готовятся ко второму туру

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Выборы в Турции все еще продолжаются. Теоретически и у Эрдогана, и у Кылычдароглу есть шансы на победу. Кто победит 28 мая, как изменится внутритурецкая политика, если победит Кылычдароглу и что ждет Россию после выборов?

По итогам первого тура президентских выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал почти половину голосов (49,5%). Хотя ему не хватило считанных долей процента до победы, тем не менее, он обошел своего прямого конкурента Кемаля Кылычдароглу. Последний, несмотря на многие оптимистичные для него прогнозы, набрал 44,89%.

Кто станет президентом, остается вопросом до 28 мая. Решающую роль здесь будет играть глубинный турецкий народ, чье мнение не всегда улавливают соцопросы.

Фактор Синана Огана

Где точно можно прощупать возможности, так это в электорате третьего кандидата в президенты Синана Огана. Политик (кстати, азербайджанских корней) готов отдать свои голоса любому, кто согласится на его условия. А их у него три: сохранение светских принципов, борьба с терроризмом и возврат сирийских беженцев на родину.

Борьба с терроризмом - это тема Эрдогана. Именно он проводил множество кампаний в Сирии и Ираке и даже обвинял своего конкурента Кемаля в том, что его поддерживает РПК, признанная в Турции террористической организацией. В теме возврата беженцев Эрдоган и Кемаль на одной позиции, но с разницей, что Кемаль хочет решить этот вопрос намного более радикально. Что касается светских принципов, то здесь подходы кемалиста Кылычдароглу ближе к Огану, в отличие от политической программы Эрдогана и его партии.

Исходя из этих раскладов и держа в уме, что за Огана голосовали около 5% пришедших на избирательные участки граждан, можно быть уверенным, что даже трети голосов огановского электората хватит, чтобы Редже Тайип Эрдоган одерживает победу. Если, конечно, Оган не договорится с Кылычдароглу и не призовет всех своих голосовать за конкурента Эрдогана.

Что ждет Турцию с Кылычдароглу?

В случае, если Кылычдароглу победит на президентских выборах, Турцию может ждать политический кризис. Ведь по итогам парламентских выборов большинство получила правящая коалиция Партией справедливости и развития и Партии национального движения. Депутаты Эрдогана будут вставлять палки в колеса президенту и могут даже инициировать возврат к парламентской системе, чтобы превратить президента в того, кем он и был раньше, - в формальную фигуру. Тогда Эрдоган вернется в премьерское кресло, в котором он руководил страной до 2018 года. Даже если этого не произойдет, вся законодательная власть будет в руках эрдогановской политической силы.

Во внешней политике полномочий у президента больше. Поэтому, если Кылычдароглу станет главой государства, внешний курс Турции изменится. Кылычдароглу и его партия ориентированы на Запад и евроинтеграцию. Они не будут рисковать связями с НАТО и США. Во время предвыборной кампании оппозиция уже заявила, что главный приоритет - евроинтеграция, а проект АЭС "Аккую" вызывает вопросы с точки зрения экологии.

Эрдоган, как говорят многие эксперты, очень сильный и независимый политик. Он вопреки давлению США реализовал проект "Турецкий поток" и купил у России С-400. Сейчас он занимается созданием газового хаба, продлением "зерновой сделки" и параллельным импортом - все это с Россией. Хватит ли воли и желания на продолжение этих проектов у Кылычдарогу? Сомнительно. Свое отношение к России он уже выразил, когда заявил, что Москва должна перестать вмешиваться в турецкие выборы - хотя никакого вмешательства не было. Калька с поведения демократов из Конгресса США чувствуется.

Чем закончатся выборы, узнаем 28 мая. Будем следить за их ходом. Но ясно одно: России, мягко говоря, не выгодна победа Кылычдароглу.