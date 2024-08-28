Вестник Кавказа

Посол Турции поздравил Азербайджан с успешным проведением выборов

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Турции в Баку поздравил Азербайджан с проведением выборов в парламент на всей территории страны. Новый состав парламента принесет пользу стране, добавил он.

Посол Турции в Баку Джахит Багчи поделился публикацией по поводу состоявшихся в Азербайджане внеочередных выборов в парламент.

Багчи отметил, что в Турции рады, что выборы, проводившиеся на всей территории АР, прошли мирно и безопасно.

"Надеемся, что результаты выборов и новый состав Милли Меджлиса принесут пользу братскому азербайджанскому народу и государству"

– посол Турции

Согласно предварительным данным, явка на выборы 1 сентября составила 37,27%, проголосовал 2 196 771 человек.

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