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Посол России рассказал об отношении Турции к озабоченностям РФ по зерновой сделке

Посол России рассказал об отношении Турции к озабоченностям РФ по зерновой сделке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Посол России рассказал, как Турция относится к озабоченностям РФ по зерновому соглашению. Анкара стремится повлиять на его выполнение, добавил дипломат.

Турция с пониманием относится к озабоченностям России в вопросе зернового соглашения. Об этом сообщил сегодня в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Анкаре.

Алексей Ерхов отметил, что Турция стремится повлиять на выполнение сделки.

По словам дипломата, у участников зернового соглашения осталось не так много времени до 18 мая, чтобы одуматься и принять озабоченности и требования Москва.

Напомним, зерновое соглашение было подписано летом 2022 года. Осенью его продлили на 120 дней, а в середине марта еще на 60 дней.

СМИ: зерновую сделку продлят с учетом интересов России

СМИ: зерновую сделку продлят с учетом интересов России

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