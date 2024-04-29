Посол РФ в Пакистане едва не подорвался на мине по пути в Исламабад

Глава дипмиссии РФ в Пакистане Альберт Хорев едва не погиб по пути с туристического форума, прошедшего в Мингоре, в Исламабад: соседняя машина наехала на мину и взорвалась. Один из полицейских погиб. Дипкорпус, находившийся в других машинах, не пострадал.

Российский дипломатический представитель в Пакистане Альберт Хорев едва не стал сегодня жертвой теракта по дороге из Мингоры в Исламабад: одна из машин кортежа, где находилась охрана дипломатического корпуса, подорвалась на мине.

Уточняется, что Хорев в составе дипломатического корпуса посетил сегодня Мингору, где представлял Россию на туристическом форуме исламабадской ТПП по реализации туристического потенциала пакистанской долины Сват.

На форуме обошлось без происшествий, однако по дороге обратно в Исламабад неизвестные заложили на пути следования кортежа минный заряд, на который наехала машина охраны. Один из находившихся внутри силовиков погиб, остальные были ранены, а из послов не пострадал никто, включая Альберта Хорева.

Пресс-служба посольства, распространившая это сообщение, не уточнила, послы каких еще стран были в составе подвергшегося нападению дипкорпуса. Пока нет информации, кто и зачем попытался подорвать дипломатических представителей иностранных государств в Пакистане.

При этом пакистанские СМИ сообщают, что преступники намеревались подорвать именно автомобили с дипломатическим корпусом, что позволяет классифицировать инцидент как теракт.