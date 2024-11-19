Вестник Кавказа

Посол: отказ Грузии от ЕС – печальное решение

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Павел Герчинский – посол Евросоюза в Грузии – оценил решение Тбилиси отложить на несколько лет переговоры о вступлении в ЕС. Дипломат назвал его прискорбным.

Решение руководства Грузии приостановить переговоры о евроинтеграции обидно и прискорбно, такое личное мнение выразил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Он напомнил, что в декабре прошлого года, то есть год назад, Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС.

Поэтому, отметил посол, решение Тбилиси снять с повестки запуск переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года вступает в противоречие с политикой, которую реализовало прежнее правительство и с устремлениями подавляющего большинства жителей страны.

Герчинский уточнил, что Грузия, будучи независимой и суверенной страной, сама решает, нужна ли ей евроинтеграция. Однако дипломат все же выразил свое мнение.

"С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно"

– Герчинский

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