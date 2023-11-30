Пособника террористов поймали в Ингушетии

В Ингушетии задержан пособник террористов, напавших на сотрудников полиции. Мужчина был знаком с бандитами, но не рассказал полицейским. Возбуждено уголовное дело.

В Ингушетии пойман пособник террористов, которые в этом году атаковали сотрудников полиции, сообщает телеграм-канал «Розыск Ингушетия».

Подозреваемым оказался житель села Плиево Адам Котиев. Он был знаком с бандитами, однако не обратился в полицию. В доме он хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (о незаконном хранении оружия). В настоящее время преступник находится под стражей. Кроме того, возможно возбуждение уголовного дела о терроризме.

Напомним, в начале года полицейский пост на границе Северной Осетии и Ингушетии был подвергнут нападению со стороны боевиков. Сейчас задержано 20 участников ячейки, которая совершила атаку.