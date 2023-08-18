Послом Нидерландов в Тбилиси стала Мелине Аракелян

Опубликовано: 19:59, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: администрация президента Грузии

Мелине Аракелян официально вступила в должность посла Нидерландов в Грузии. В пятницу дипломат вручила верительные грамоты президенту и замглавы МИД республики.

В пятницу, 18 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла посла Нидердандов в стране Мелине Аракелян. В ходе встречи дипломат вручила президенту верительные грамоты и официально начала дипломатическую миссию в стране.

На своих страницах в социальных сетях Аракелян подчеркнула, что ей не терпится приступить к исполнению своих обязанностей.

"Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в прекрасные отношения между Нидерландами и Грузии в качестве посла"

– Мелине Аракелян

Дипломат также вручила верительные грамоты замглавы МИД Грузии Александру Хвтисиашвили.