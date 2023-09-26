После сообщения о минировании эвакуируют Адыгейский госуниверситет

Волна сообщений о минировании докатилась до Адыгеи – сегодня такое сообщение получили в крупнейшем вузе республики - Адыгейском государственном университете.
В крупнейшем вузе Адыгеи - Адыгейском государственном университете (АГУ) сегодня получили сообщение о возможном минировании, в вузе началась эвакуация профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников, сообщает пресс-служба вуза.
"Проводится проверка сообщения о возможном минировании двух учебных корпусов АГУ. Все находившиеся в зданиях эвакуированы"
- пресс-служба АГУ
В вузе работают сотрудники МВД и МЧС по республике, они проверяют все возможные места закладки взрывчатки, передает "Интерфакс".