После паводков Казахстан подморозит

В Казахстане уже завтра ожидаются очередные погодные катаклизмы – вслед за подтоплениями на большую часть страны придут серьезные заморозки – температура воздуха ночью упадет до минус 10 градусов, а днем продолжатся дожди.

Погода не перестает испытывать на прочность жителей Казахстана – уже нынешней ночью температура воздуха на большей части страны может упасть до 10 градусов мороза, предупреждают синоптики.

"На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3-10 мороза, днем повышение до 5-13 тепла. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза-2 тепла, днем повысится до 5-18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1-6 тепла, днем до 13-18 тепла"

- Казгидромет

Как пояснили метеорологи, причина столь резких перепадов - обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Завтра днем он принесет сильный дождь в Алматинскую, Акмолинскую, Павлодарскую и Карагандинскую области и в Жетысу, а в воскресенье, 31 марта в Восточно-Казахстанскую область, впрочем, в Жетысу и Алматинской области дожди продолжатся, передает "АиФ-Казахстан".

Погода будет балансировать на контрасте – перепад температур в стране с ее резко-континентальным климатом составит до 23 градусов, к тому же ночью все эти потоки воды хорошенько подмерзнут, превращаясь в каток, добавили в Казгидромете.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", паводок-2024 продолжается в Казахстане. В двух областях эвакуируют местных жителей. Резкое потепление быстро растопило снег, и со степей талая вода хлынула в населенные пункты, реки выходят из берегов.