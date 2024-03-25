Паводок в Казахстане 2024: эвакуируют затопленные Актобе и Кокшетау

Паводок 2024 продолжается в Казахстане. В двух областях эвакуируют местных жителей. Резкое потепление быстро растопило снег, и со степей талая вода хлынула в населенные пункты, реки выходят из берегов.

Эвакуация проводится в двух областях Казахстана из-за паводка, сообщают власти

Актюбинская область

В Актобе, где накануне был введен режим ЧС, ночью пришлось вывозить людей из затопленных районов города и расположенных рядом дачных поселков. В Департаменте по ЧС заявили, что в эвакопункты в школах доставлены 1417 человек, почти половина из них – 623 – дети.

По словам руководителя ДЧС Нургали Жунусова, эвакуацию проводят почти 550 человек, в том числе три сотни солдат.

Кокшетау

В столице Акмолинской области эвакуацию пришлось проводить экстренно, ночью. Река Кылшакты, несмотря на работы по укреплению берега, которые проводились накануне, все же вышла из берегов.

В акимате уточнили, что эвакуировать приходилось жителей не только частных домов, но и многоэтажек. Всего было вывезено более 50 человек.