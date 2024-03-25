Паводок в Казахстане 2024: эвакуируют затопленные Актобе и Кокшетау

Эвакуация проводится в двух областях Казахстана из-за паводка, сообщают власти
Актюбинская область
В Актобе, где накануне был введен режим ЧС, ночью пришлось вывозить людей из затопленных районов города и расположенных рядом дачных поселков. В Департаменте по ЧС заявили, что в эвакопункты в школах доставлены 1417 человек, почти половина из них – 623 – дети.
По словам руководителя ДЧС Нургали Жунусова, эвакуацию проводят почти 550 человек, в том числе три сотни солдат.
Кокшетау
В столице Акмолинской области эвакуацию пришлось проводить экстренно, ночью. Река Кылшакты, несмотря на работы по укреплению берега, которые проводились накануне, все же вышла из берегов.
В акимате уточнили, что эвакуировать приходилось жителей не только частных домов, но и многоэтажек. Всего было вывезено более 50 человек.